No: Astrid Eidsvik vitnar i sjukehussaka

Tidlegare direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, skal no vitne i Frostating lagmannsrett. Eidsvik har tidlegare sagt at ho følte eit press for å gå inn for Hjelset i staden for Storbakken. Eidsvik gjekk av som administrerande direktør 4. desember 2014.