Ferjetrafikken på veg opp

Talet på køyretøy på fylkesvegferjene i Møre og Romsdal er på veg oppover etter koronaen. Men akkumulert etter dei ti første månadene i 2021 er framleis biltrafikken fire prosent under same periode før koronapandemien stengde ned Noreg. – Hovudårsaka til at vi ligg bak 2019, er lågare tal totalt for dei seks første månadene i 2021. Samtidig er det ei positiv utvikling for køyretøy over seks meter som ligg fem prosent over 2019, seier Stig Helle-Tautra, avdelingsleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune.