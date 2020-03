Ferjetakstene blir satt ned

Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, SV, KrF og MDG fikk flertall i samferdselsutvalget for å sette ned fergeprisen med en takstsone fra 1.juli. Om nødvendig skal inntektstapet på 30 millioner kroner som dette vil innebære, dekkes med mindreforbruket i 2019. Ytterligere kutt i fergeprisen vil være avhengig av en kompensasjon fra Staten i revidert nasjonalbudsjett i vår. Frank Sve (Frp) er skuffet over vedtaket. Han mener det er en skam at fergeprisen ikke blir satt ned med to takstsoner når fylkeskommunen hadde et overskudd på 313,5 millioner kroner i 2019. Fylkestinget har tidligere satt opp fergeprisen med to taktssoner og Frp vil reversere dette.