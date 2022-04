Ferjestans

A-ruta på strekninga Molde-Vestnes var i ein periode innstilt i formiddag . Årsaka var, ifølgje Boreal tekniske utfordringar.

I nett-tenesta Marine Traffic kunne ein sjå at ferja låg stille mellom Molde og Vestnes. Det var både passasjerar og bilar om bord. Etter ei stund fekk mannskapet starta maskinane. Ferja er no tømt for bilar og passasjerar og går tilbake til Molde for feilsøking.