Ferjeselskap er frustrert

Ferjeselskapet Norled er frustrert over vindkraftmotstandarar som aksjonerer på ferja mellom Skjeltene, Lepsøya og Haramsøya.– Dette er forbanna trasig for å vere heilt ærleg. Dei øydelegg for andre reisande, seier regionsjef Inge Andre Utåker. Sambandet blei i dag innstilt då aksjonistar på nytt prøvde å hindre frakt av dynamitt. Norled har no kontakta fylkeskommunen som dei har kontrakt med.