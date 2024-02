Ferjesamband innstilt resten av dagen

Torghatten Nord informerer om at alle avgangane i ferjesambandet mellom Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona blir innstilt ut dagen. Dette på grunn av dårleg vêr. Dei skriv vidare at dei håper at vêret kan bli betre søndag morgon, slik at ruta kan starte opp igjen frå Ona klokka 07.50.