Ferjesamband er innstilt grunna samanstøyt med kai

Ferjesambandet Larsnes–Åram – Voksa – Kvamsøya er innstilt fordi ferja hadde ein samanstøyt med ferjekaia på Kvamsøya natt til måndag. Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune.

Dei skriv at det var reservefartøyet MF «Kvam» som opererte ruta då uhellet skjedde, sidan hovudfartøyet MF «Os» fekk tekniske problem laurdag. Norled jobbar no med alternative løysingar for å få sett inn ei anna ferje i sambandet. Inntil vidare er det passasjerbåten MS «Liv» som betener sambandet. Båten følger same rutetabell som ferja. Det var ein passasjer og eit mannskap på fire om bord då uhellet skjedde. Det er ikkje meldt om personskadar.