Ferjekø i Brattvågen

Ferjekluss i Brattvågen i Haram gjer at det er fleire bilar i kø. Tekniske problem har gjort at A-ruta har vore innstilt store deler av dagen. Fjord1 melder no at dei set opp ein ekstra tur frå Brattvågen til Dryna kl. 14. Deretter går er A-ruta innstilt, og B-ruta går som normalt.