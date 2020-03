Eit stort opprør har breidd seg utover kysten etter at ferjeprisane steig i vêret. Både næringslivet og pendlarane opplever djupe innhogg i lommeboka. På nettet er det knallhard debatt, og ordførarar og politikarar har samla seg til kamp.

Auken i ferjetakstane har ført til eit folkeopprør langs kysten. Engasjementet er stort. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Måndag er folk frå fire fylke på plass hos samferdselsminister Knut Arild Hareide. KrF-statsråden møter toppolitikarar frå fylkeskommunane og KS.

Hareide håper at dei etter kvart kan bli samde om kva som er fakta i saka.

– Eg har aldri vore i eit møte med fire statsrådar før, seier Kristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark. Ho er svært spent på kva som kan kome ut av møtet.

Fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap) frå Møre og Romsdal seier at fylka vil ha kompensert for auka utgifter til ferjedrift. Foto: Synnøve Hole / NRK

– Det at fire statsrådar er på plass betyr at vi blir lytta til, seier fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap) i Møre og Romsdal. Ho tur ikkje det blir lovd pengar i dag, men ho trur det er realistisk at det kan kome pengar i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Fakkeltog og overskot

Fylkeskommunane har ropt høgt om at ferjedrifta er underfinansiert, og at dei treng langt meir pengar til drifta. Men førre måndag kom meldinga om at Møre og Romsdal fylkeskommune hadde eit overskot på 313 millionar kroner året før.

Framstegspartiet og Helge André Njaastad reagerte sterkt på det han las om overskotet i Møre og Romsdal fylkeskommune. Bildet er frå høyringa i Stortinget for ei veke sidan. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Det fekk saksordføraren i kommunalkomité, Helge André Njåstad (Frp) til å reagere sterkt.

– Det er heilt utruleg at ein kan ha fakkeltog og protestar mot tenestetilbodet samtidig som ein legg over 300 millionar på bok. Det harmonerer ikkje med at fylkeskommunen kallar dette svelteforing, sa han til NRK.

Stort oppmøte frå Regjeringa

Fire statsrådar er med på møtet. I tillegg til Hareide er desse på plass: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Kvifor har prisane auka? Ekspandér faktaboks Grunnen til at prisane har auka er samansett, men der er to fellesfaktorar for alle fylka: autopass og el-ferjer. Autopass er ei ordning der ein betalar ein viss sum for eit køyretøy, mens passasjerane går gratis. Det betyr lågare inntekt frå ferjene til fylka, og det har igjen ført til at prisen på køyretøy har auka.

El-ferjer: regjeringa ønskjer også at ferjene skal bli meir miljøvenlege, og ville at fylka skulle investere i el-ferjer. Dette kostar pengar fordi ein må kjøpe nye ferjer, samt bygge nye kaier som er tilpassa el-ferjene.

Fylkesbyråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen (Ap) har aldri møtt fire statsrådar på éin gong før. Foto: Synnøve Hole / NRK

Ferjefylka som er med på møtet er Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Hovudkravet deira er meir pengar frå Staten til ferjene. Fylka er bedne om å levere ei grundig utgreiing rundt dei økonomiske sidene av ferjedrifta i løpet av to veker.

– Manglar 380 millionar

Utsendingane frå fylka håper at det kan kome pengar i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Kystpolitikarane står i kø for å helse på samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Synnøve Hole / NRK

På høyringa i Stortinget for ei veke sidan sa fylkesordførar Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune at dei manglar 380 millionar kroner for å finansiere ferjedrifta.

– Dersom vi ikkje får kompensert dette, må vi legge på ferjebillettane neste år, eller redusere tenestetilbodet, sa han.