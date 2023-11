Klokka 14.22 fekk Statens vegvesen melding om at ferjelemmen hadde ramla i sjøen.

– No skal vi få ut mannskap for å kontrollere kva som har skjedd og kva som må gjerast for å heve lemmen og få den i drift att, seier Marte Sørø. Ho seniorrådgivar på ferjeavdelinga hos Statens vegvesen.

Ingen kom til skade under hendinga.

– Ferja rista

Janne Kristin Falch var om bord på ferja, og skjønte ikkje heilt kva som skjedde.

– Ferja var i gang med å legge til kai i Molde, og så kom det eit skikkeleg smell slik at heile ferja rista. Eg reagerte ikkje særleg, fordi av og til gjer ferjene det. Men så gjekk det litt tid, og vi såg at vi var på veg ut på fjorden igjen, fortel Falch.

Dei fekk opplysningar over høgtalaranlegget frå kapteinen at det hadde skjedd noko og at dei måtte legge til kai i nabokommunen Aukra.

Øyvind Vassbotn såg på at ferjelemmen ramla i sjøen. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Overraska over at det skjedde

Øyvind Vassbotn stod og såg på det heile medan det skjedde.

– Det var akkurat då ferja skulle leggje til her i Molde. Då knakk ho og sokk saman heile lemmen. Det var i midt i verste rushtrafikken òg. Du ser at det byggar seg opp med trafikk her.

Han skal til Ålesund etter å ha vore på kurs i Molde, og fryktar ein sein kveld.

– Vi ventar på informasjon om kva vi skal gjere no, seier han.

Vassbotn er overraska over at det berre er ein ferjelem på eit såpass trafikkert samband. Det same reagerer Falch på.

– Eg er litt forundra over at dei ikkje har no reservekai i Molde sentrum, på eit så stort samband som Molde-Vestnes er.

Statens vegvesen skal no finne ut kva som har skjedd og kva som må til for å heve ferjelemmen. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Anbefaler omkøyring

Boreal Sjø anbefaler omkøyring via ferjesambandet Sølsnes – Åfarnes, opplyser vegtrafikksentralen. Det tar om lag ein time ekstra.

Sørø seier at dei også jobbar med å opprette eit ferjesamband mellom Hollingsholmen og Vestnes. Det er mange bilar på ferjekaia no som snur.

Sambandet er ein del av E39 og er trafikkert av fire ferjer til vanleg.

Det er ei hovudferdselsåre i Møre og Romsdal og knyt Romsdal og Sunnmøre saman.