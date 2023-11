Ferje sleit seg

Ei ferje skal ha slite seg i indre havn ved Skutvikpiren i Ålesund. Ferja driv ikkje ut i hamnebassenget. Taubåt er straks på plass for å bistå. I mellomtida skal ferja ikkje vere til fare for andre båtar, og situasjonen er heller ikkje til fare for dei om bord i ferja.