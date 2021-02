Ferierande i Ålesund smitta

Ein person som er på ferie i Ålesund har testa positivt for koronasmitte. Det opplyser kommunen. Etter at personen kom til Ålesund, har eit medlem av husstanden til personen, busett på Austlandet fått påvist smitte. Den reisande vart sett i karantene her i Ålesund. Vedkomande fekk bekrefta smitte i går kveld. Han har fått symptom på sjukdom, og er sett i isolasjon. To nærkontaktar i Ålesund er sett i karantene. Dei vert testa i dag, melder kommuneoverlege Olav Mestad