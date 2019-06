Ferie uten penger

Over 300.000 nordmenn har planer om å låne penger for å få råd til årets sommerferie, og 180.000 har ennå ikke nedbetalt fjorårets ferie. – Jeg reagerer på at mer enn 300.000 med åpne øyne vil feriere med penger de ikke har. Det overrasker fordi ferien ikke kommer overraskende på. Den kommer hvert eneste år, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1.