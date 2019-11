Fergepassasjerer provosert over forslag til prisøkning: – Helt urettferdig

– Jeg er veldig skuffet. Igjen er det bilistene som skal bli rammet, sier Gjert Myklebust, leder i NAF.

– Synes du det er urettferdig?

Gjert Myklebust er leder for NAF Ålesund og omegn. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Ja, selvfølgelig er det det. De som bor på Østlandet og politikerne på Stortinget har ikke peiling på hva vi betaler i fergeutgifter bare for å krysse fjorden. Det må en dag ta slutt at det bare er bilistene som skal blø, mener Myklebust.

Store kutt i forslag til budsjett

Utblåsningen kommer etter at fylkesrådmannen i Møre og Romsdal mandag la frem forslag til budsjett for de neste årene.

Det har lenge vært klart at det vil komme trangere tider for økonomien til fylkeskommunen i Møre og Romsdal. I budsjettet blir det foreslått store kutt i både samferdsel og utdanning. Begge områder skal kuttes med 50 millioner kroner for å få budsjettet i balanse. Bakgrunnen for den trange økonomien er store investeringer de siste årene både innen videregående skoler og store samferdselsprosjekt. Det har ført fylket til landstoppen på lånegjeld. Nå må det tas grep for å unngå å miste kontrollen på økonomien.

Samferdselssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Arild Fuglseth, sier situasjonen er utfordrende på fergesiden. Foto: ALF-JØRGEN TYSSING / NRK

Samferdselssjef Arild Fuglseth sa etter at budsjettet ble lagt frem at driftsnivået har blitt for høyt i forhold til rammene og overføringene fra Staten.

– Spesielt utfordrende er det på fergesiden der vi har en underfinansiering på mellom 150–200 millioner kroner, sier Fuglseth.

Forslaget fra fylkesrådmannen er derfor å øke fergeprisen med ei takstsone. Dette kommer i tillegg til at det allerede er vedtatt ei prisøkning på fergebillettene med to soner fra før av. For dem som tar ferge vil kuttene gjøre et kraftig innhugg i lommeboka. På noen samband er økning med to takstsoner allerede innført, for andre samband vil passasjerene merke prisendringen fra nyttår.

Kan øke fra 93 til 155 kroner

Dersom fylkesrådmannen får gjennomslag for forslaget sitt vil prisen øke med i alt tre takstsoner på sambandet Sykkylven-Magerholm etter nyttår. Fullpris for en vanlig personbil vil da øke fra 93 kroner til 117 kroner. Hvis Autopass i tillegg blir innført vil prisen bli 155 kroner, men da vil passasjerer reise gratis.

De som oppretter Autopass-avtale og betaler inn på forskudd vil få opp til 50 prosent rabatt. Har du flere passasjerer med deg i bilen, blir fergeturen billigere med Autopass, men for dem som kjører alene blir det dyrere enn før. Foto: Tore Ellingseter / NRK

På ferga mellom Magerholm og Sykkylven er det mange som reagerer på prisøkningen.

Veronica Sørum reiser kun med ferge når hun absolutt må. I tillegg har hun rabattkort på ferga slik at hun får halv pris. Men hun mener det er for dyrt, spesielt når hun må ha med bil, og reagerer på prisøkningen.

Veronica Sørum synes det allerede i dag er for dyrt å reise med ferge. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Jeg synes det er dumt. Vi som bor på bygda er avhengig av ferga for å komme oss til større butikker, kjøpesenter, sjukehus osv. Det er det ikke alle som har råd til. Jeg tenker at det er fryktelig dumt å måtte legge ut i dyre dommer for å for eksempel få dra på jobb, sier hun.

– Distriktsangrep

Medpassasjer Hans Petter Sørensen, som også er lokalpolitikere for Arbeiderpartiet i Sykkylven, blir provosert av hele forslaget.

Hans Petter Sørensen sier at forslaget om ytterligere prisøkning provoserer. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– De takstene som er i dag er kanskje til å leve med for mange, men når de kanskje skal økes med 50-60-70 prosent så blir det ganske kostbart for dem som er avhengig av ferge.

Han peker på at mange må pendle til jobb på Vestlandet og kaller det distriktsfiendtlig.

Det er fylkespolitiker Frank Sve (Frp) enig i. Han mener forslaget fra fylkesrådmannen er et distriktsangrep på viktige tjenester, og mener man må kutte andre steder enn i lovpålagte oppgaver innenfor utdanning og samferdsel, for eksempel i administrasjonen.

Fylkespolitiker Frank Sve (Frp) mener det må kuttes blant annet på kultur og i utgifter til administrasjon i stedet for i lovpålagte utgifter. Foto: Roar Halten / NRK

Sve mener i tillegg at det er helt feil å innføre Autopass samtidig som man foreslår å øke takstsoner, og at konsekvensene ved å gjennomføre dette blir dramatisk for næringslivet og for innbyggerne.

– Da blir det så greinalaust i Møre og Romsdal at det blir helt umulig for fylkeskommunen å gjennomføre noe slikt.

Mener forslagene er uholdbare

Det er fylkespolitikerne som har vedtatt nivået på innsparingene. Høyre-politiker Anders Riise visste at det ville få konsekvenser, men han sier at fergeforslagene er uholdbare.

Fergedrifta er underfinansiert og dette jobbes det med politisk, sier fylkespolitiker Anders Riise (H). Foto: Roar Halten / NRK

– For dem som bor på ytre Søre og ut på øyene så blir det dramatisk. Både for næringslivet og for dem som pendler. Dette kommer ikke vi til å støtte.

Han mener at pengene bør tas fra andre steder.

– Når man reduserer oppgavene til fylkeskommunen må man også redusere administrasjonen, sier Riise.

Tror fergeprisene kan bli det nye bompengeopprøret

Bjarte Emdal mener at det er på tide med et fergeopprør langs kysten. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Tilbake på ferga mener passasjer Bjarte Emdal at prisøkningen er veldig uheldig både for dem som pendler og for industrien. Han synes, i likhet med mange av de andre passasjerene på ferga, at et fergeopprør hadde vært på sin plass.

– Det er helt urettferdig at det skal være så mye på dem som for eksempel skal bo i Sykkylven og pendle utover. De må betale snart hele kaka, og ikke får de noe refundert på skatten heller lenger, sier han irritert.

Gjert Myklebust i NAF mener fergene burde være gratis og etterlyser at flere ordførere kommer på banen og tar saken videre. Han sier at økte fergepriser merkes av veldig mange langs kysten og ser ikke bort fra at det kan komme et fergeopprør i likhet med bompengeopprøret.

– Selvfølgelig kan man diskutere dette med bompenger, men vi har betalt bompenger på ferger så lenge jeg har levd, så jeg tror vi har nedbetalt dem, sier Myklebust.

Fylkesordfører Tove-Lise Torve hilser et fergeopprør velkommen.

Fylkesordfører Torve Lise Torve (Ap) er positiv til et fergeopprør. Foto: Roar Strøm / NRK

– Vi vet at opprøret kommer, og det vil kunne bidra til å gi oss ballast og sette trykk på krava om å få flere overføringer til fergedriften, noe som er helt nødvendig, sier Torve.

– Fergedrift finansieres ikke gjennom øremerka tilskudd

Statssekretær Lars Jacob Hiim sier at Møre og Romsdal har kommet positivt ut av alle systemendringer i inntektssystemet siden 2015. Foto: Torbjørn Tandberg

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lars Jacob Hiim, er ikke kjent med at politikere og administrasjon i Møre og Romsdal mener fergedrifta er underfinansiert med 150 millioner kroner. Han sier at fylkeskommunene finansierer fergedrifta gjennom egne rammetilskudd, egne skatteinntekter og billettinntekter, og ikke gjennom øremerka tilskudd fra staten.

– Fylkeskommuner med fergesamband blir kompensert for merkostnader gjennom fergekriteriene i inntektssystemet. Kompensasjonen er en del av det samla rammetilskuddet som fylkeskommunene disponerer fritt, sier Hiim.

Budsjettforslaget skal behandles i fylkestinget i Møre og Romsdal i andre uka av desember.