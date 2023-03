Fylkesordfører om fergekutt: – Vi kommer ikke til å kjenne igjen fylket vårt

«En massakre av fergetilbudet, en langsom død, rasering av kysten og distriktet.»

Det er bare noen av mange reaksjoner etter at forslagene om kutt for fergene i Møre og Romsdal ble lagt frem onsdag.

Fylkesordfører Line Hatmosø Hoem (Ap) sier det er ingen i fylket som ønsker å gjennomføre dette.

– Men vi ser at underfinansieringen vi har hatt over mange år gjør det vanskelig å drifte fergene som vi har gjort. Vi ønsker nå et fergeopprør velkommen igjen.

– Vi kommer ikke til å kjenne igjen fylket vårt i årene som kommer med det som er forelagt nå, sier fylkesordfører Line Hatmosø Hoem (Ap). Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Favoriserer store byer

Så å si alle fergene i fylket, bortsett fra turistfergen som går i sesong inn til Geiranger, får kutt.

– Møre og Romsdal er et fylke som er avhengig av fergene våre. Det er vår fylkesvei på mange måter. For næringslivet og befolkninga vil dette bety dramatiske endringer, sier fylkesordføreren.

Nesten alle ferge- og hurtigbåtsamband blir berørt av kutt om samferdselsutvalget sitt forslag blir vedtatt. De røde rutene får kutt, mens de grønne er uendra.

Det som kan gjøre situasjonen verre, er hvis regjeringa vedtar forslaget fra ekspertutvalget.

Utvalget har nemlig foreslått et nytt inntektssystem for fylkeskommunene når elleve fylker skal bli 15, som blant annet gjør Møre og Romsdal og andre fylker til tapere.

Hatmosø Hoem sier de vil jobbe for å få regjeringa til å forstå hvor alvorlig det kan være for fylkene.

– Det ser ut som man favoriserer mer tettbygde strøk og store byer. Det henger ikke sammen med «vanlige folks tur», så vi kommer til å jobbe opp mot våre egne nå, sier fylkesordføreren.

NRK har kontaktet Per Vidar Kjølmoen (Ap) stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, og for mange kjent som «fergepolitisk wonderboy», men han er bortreist og ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vedum er veldig opptatt av dette

Jenny Klinge (Sp), stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, mener det ikke er noen tvil om at fylkene får for lite midler til å drive fergene.

Hun erkjenner at det er regjeringens ansvar å sørge for at fergekuttene skal bli en realitet.

Jenny Klinge (Sp), stortingsrepresentant for Møre og Romsdal, sier hun er enig med partifelle Kristin Sørheim, som kalte kuttforslaget en massakre av fergetilbudet. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Klarer dere å sørge for at fylkeskommunen får de midlene de trenger for å slippe kuttene i forslaget?

– Jeg håper og tror det. Det er vanskelig å love noe som helst når jeg ikke er finansminister, men jeg vet at finansminister Trygve Slagsvold Vedum er veldig opptatt av dette. Han har jo vært rundt på fergesamband i Møre og Romsdal for å snakke om hvor viktig dette er.

– Hva konkret skal dere gjøre?

– Jeg skal være forsiktig med å foreskrive noen budsjettforhandling og behandling av revidert nasjonalbudsjett, men det er jo i de rundene vi kommer med midler til fylkeskommunene, sier Klinge.