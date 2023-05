Fergeturen mellom Volda og Lauvstad fikk tirsdag formiddag en litt brå slutt da ferga endte opp i fjæra.

En fergepassasjer som NRK har snakket med forteller at han satt og leste da ferga lagde uvante bevegelser før den stoppet opp. Flere passasjerer gikk ut av bilene for å se, og da ble det klart at ferga sto på land, et stykke unna kaia.

– Det er så klart ikke meninga å stå her, sier passasjeren.

Her står ferga MF Ørland i fjæra på Lauvstad. Foto: TIPSER

Prøvde å komme av grunna ved egen maskin

Passasjeren NRK har snakket med vil ikke stå frem med navn, men NRK kjenner identiteten til vedkommende.

Han forteller at grunnstøtinga skjedde like før klokka 10.15. Etter sammenstøtet kom mannskapet rundt til alle passasjerene.

Norled fikk melding om grunnstøtinga rundt klokka 10.30 tirsdag. Foto: Lars Martin Lillerovde

– De banket på alle bilene og sa at vi sto i fjæra. De sa at det ikke er hull i båten og at vi ikke tar inn vann, forteller han.

Like etter fikk passasjerene beskjed om å flytte bilene bakover i båten for å få all vekta bak. Planen var da at ferga skulle prøve å bakke for å komme av grunn.

– Så det tyder på at det går bra med ferga, tror passasjeren.

Passasjeren sier at han først skvatt litt.

Foto: Skjermdump Marine Traffic

– Men så ble det ganske rolig like etter det. Jeg er vant med båt så det var ikke skummelt sånn sett.

Like før klokka 11 skal ferga ha prøvd å komme seg av land uten suksess. Nå er floa over og det siste passasjerene har hørt er at de nå venter på en slepebåt. Det er 12 passasjerer og fire mannskap om bord i ferga.

Så ikke ferga

Lars Martin Lillerovde skulle ta ferga fra Lauvstad klokka 10.20. Han reagerte på at han ikke så ferga da kan nærmet seg fergeleiet.

– Da lurte jeg på hva som hadde skjedd. Da jeg kom ned så jeg at den sto grunnstøtt i fjæra.

Lillerovde ble først bekymret for de om bord.

– Jeg tar jo ferga hele tiden.

Her ligger ferga. Det er ikke flo i området igjen før tirsdag kveld i 22.30-tiden. Foto: Lars Martin Lillerovde

Men da han kom bort til fjæra der ferga ligger ble det klart at det var rolig stemning om bord.

– Det er tydelig at det er full kontroll på situasjonen bortsett fra at ferga ikke er på sjøen, sier han.

Vet ikke årsaken til grunnstøtinga

Her endte fergeturen. Foto: Tipser

Kommunikasjonssjef i Norled, Cathrine Gjertsen, skriver i en SMS til NRK at de klokka 10.30 fikk melding om at ferga hadde gått på grunn. De jobber nå med å sikre fartøyet og få passasjerer i land.

– Det er ikke rapportert noen personskader, opplyser hun like før klokka 11.

Både brannmannskap og politi er på vei til stedet.

Assisterende fergesjef i Norled, Thomas Pedersen, sier at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykka.

Fergesambandet er innstilt inntil videre

Ferga mellom Volda- Lauvstad er innstilt inntil videre. Det samme er fergesambandet mellom Folkestad-Volda fordi de nå assisterer etter grunnstøtinga.

Norled opplyser at de jobber med å få inn erstatningsfartøy.