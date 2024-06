Ferge- og busspriser blir økt - Togbussen berga frem til nyttår

Fylkestinget har vedtatt å øke fergetakstene med en takstsone. Vedtaket ble gjort med 28 mot 18 stemmer.

Et forslag fra Høyre om å øke bussbilletten med 20 prosent fikk også flertall. Det skjedde med 25 mot 21 stemmer.

Fylkestinget har vedtatt å opprettholde Togbussen på Nordmøre ut 2024. Dette er et busstilbud for de som skal ta toget fra Oppdal. Fylkeskommunedirektøren foreslo å legge dette tilbudet ned.

Det skal innledes samtaler med Trøndelag fylkeskommune for å få til et spleiselag. Forslaget fra Pål Farstad (V) fikk flertall med 33-13 stemmer etter at et forslag fra Arbeiderpartiet og et forslag fra Høyre ble stemt ned.