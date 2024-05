Ferdig på stedet

Vaktleder ved 110-sentralen i Møre og Romsdal, Anja Lereng, sier at brannvesenet nå returnerer fra stedet etter brannen i et bolighus i Skodje.

Hun forteller at de ikke vet årsaken til brannen, men at de vet at det har foregått varmearbeid på utsiden av huset i forkant av hendelsen.

Vaktlederen opplyser om at brannvesenet vil ta seg noen turer innom bolighuset for å sjekke at alt er greit gjennom dagen.