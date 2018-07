Ferdig i Seattle Sounders

Magnus Wolff Eikrem er ferdig i den amerikanske klubben Seattle Sounders. Det bekrefter klubben i en pressemelding. Moldenseren signerte for Seattle Sounders i januar, men har fått begrenset spilletid. I følge Romsdals Budstikke kan Wolff Eikrem aktuell for en retur til Molde. Han vant seriegull med Molde i 2011 og 2012. Senere spilte han for Heerenveen, Cardiff og Malmø før han gikk til Seattle.