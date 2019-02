Ferdig i lokalpolitikken

Geir Nordli gir seg i lokalpolitikken i Kristiansund, melder Tidens Krav. Nordli vart ekskludert frå Framstegspartiet for to år sidan og frå Senterpartiet i fjor haust. Det var snakk om at han og meiningsfellen Roy Olav Holten skulle stå på Høgre si liste, men det blir no ingenting av.