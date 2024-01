Ferdig etterforsking etter at mann døydde i dykkarulykke

Møre og Romsdal politidistrikt er ferdig med etterforskinga etter at ein finsk statsborgar omkom i ei dykkarulykke i Kristiansund i mai i fjor. Det skriv Tidens Krav. Til avisa seier politiet at dei har konkludert med at mannen døydde som følge av drukning. Dei har ikkje funne noko som tyder på at det var noko feil med utstyret som blei brukt. Saka er dermed lagt vekk som eit ikkje straffbart forhold.

Mannen var ute og dykka i selskap med fleire då ulykka skjedde.