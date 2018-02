Fengslet i fire uker

To utenlandske menn er utlevert fra England, og varetektsfengslet i fire uker, siktet for å ha voldtatt to mindreårige jenter i en kommune i Romsdal. Politiadvokat Knut Meek Corneliussen sier til TV2 at de har etterforsket saken i lang tid, og mennene ble arrestert i England i fjor høst. Voldtektene skal ha skjedd på en campingplass sommeren 2015.