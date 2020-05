Fengslet etter DNA-funn

En mann i 30-årene er ifølge en kjennelse fra Nordmøre tingrett varetektsfengslet etter at mannens DNA ble funnet på deler av emballasjen til to kilo amfetamin. Fra før av sitter en annen mann varetektsfengslet i samme sak. Det skriver Tidens Krav. Siden narkotikaen ble funnet tidligere i år har politiet etterforsket saken og i kjennelsen kommer det frem at det har vært hyppig kontakt mellom de to som nå sitter i varetekt. De skal også ha overført penger seg imellom.