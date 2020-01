Fengsles for medisintyveri

En mann i 40-åra er i Romsdal tingrett dømt til seks måneder i fengsel for å stjålet større mengder narkotika. Mannen brøt seg inn hos Ressurstjenesten i Molde kommune og stjal 72 flasker metadon og over 800 tabletter av ulike narkotiske stoff fra et medisinskap. Den dømt mannen har i flere år vært rusavhengig og har vært domfelt en rekke ganger tidligere, står det i dommen.