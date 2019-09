Fengsla på nytt

Mannen i Ørskog som er sikta for grov kroppsskade med døden til følgje, er fengsla på nytt i fire veker. Det går fram av avgjerda frå Sunnmøre tingrett. Politiet meiner det framleis er grunn til å frykte nye valdshandlingar, og har fått medhald i retten. Ei kvinne i 70-åra døydde av valden ho blei utsett for. Psykiatarar vurderer no om mannen var tilrekneleg då han gjekk til angrep.Mannen sin forsvarar har anka fengslinga.