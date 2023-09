Fengsla i to veker

Ein mann i 30-åra er fengsla i to veker. Dette fordi mannen kan mistenkast for ei straffbar handling som vil føre til ei fengselsstraff på meir enn seks månader. Det har Møre og Romsdal tingrett bestemt.

Mannen blei arrestert av politiet i Molde denne veka og er sikta for kroppskrenking. Ifølge kjenninga frå tingretten mistenker politiet at mannen har vore valdeleg mot ein annan person gjentatte gonger og mellom anna kutta denne personen i låret. Retten har bestemt at mannen kan sete fengsla i to veker medan dei får tid til å etterforske saka.