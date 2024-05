Fengsla i fire veker

Ein mann i 20-åra er fengsla i fire veker mistenkt for brot på straffeloven § 299, valdtekt av eit barn under 14 år. To av desse vekene er med brev- og besøksforbod. Retten har gått med på fengsling med omsyn til etterforskinga og fordi dei meiner det er fare for at bevis kan bli forspilt om mannen blir slept fri.