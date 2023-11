Fengsla i fire veker

Ein mann i 60-åra er sikta for ein rekke lovbrot. Mannen blei fengsla denne veka og er mellom anna sikta for tjuveri, innbrot, truslar mot ein kommunalt tilsett og brot på opphalds- og kontaktforbod.

Retten meiner det er fare for at mannen vil gjere nye lovbrot dersom han blir slept fri og har gått med på at han må sete fengsla i inntil fire veker. Retten viser mellom anna til at mannen har gjort nye lovbrot kort tid etter at han sist blei lauslaten frå varetekt.