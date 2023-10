Fengsla i fire veker

Ein mann i 20-åra frå Nordmøre er fengsla i fire veker. Mannen blei arrestert i helga og er sikta for mishandling i nære relasjonar. Ifølge fengslingsskjenninga skal mannen ha vore truande med ei øks no i helga. Retten meiner at det er fare for at mannen kan gjere nye lovbrot om han blir slept fri og har bestemt at han skal sete fengsla i fire veker.