Fengsla i fire veker

Ein mann i 20-åra er fengsla i fire veker, mistenkt for grovt tjuveri frå ein bustad. Ifølge fengslingsskjenninga frå Møre og Romsdal tingrett blei mannen arrestert på fredag. Då blei han tatt med tjuvegods.

Mannen skal tidlegare ha vore dømt for liknande ting, og politiet meiner at det er fare for at mannen gjer nye lovbrot om han blei slept fri. Dei meiner også at mannen kan mistenkast for lovbrot som vil gi ei straff på meir enn seks månader. Retten gjekk derfor med på å fengsle mannen i fire veker. I tillegg til grovt tjuveri er mannen sikta for alvorleg vald mot ein offentleg tenestemann.