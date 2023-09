Fengsla i fire veker

Ein mann i 40-åra frå Møre og Romsdal er varetektsfengsla i fire veker, to av desse med brev- og besøksforbod. Mannen blei arrestert fredag og er sikta for valdtekt av barn under 14 år. Han er også sikta for seksuell omgang med eit barn mellom 14 og 16 år. Mannen er sikta for overgrepa mot stedøtrene sine.

Retten meiner at det er fare for at mannen kan forspille bevis om han blir slept fri. Med omsyn til etterforskinga fekk politiet medhald i at mannen må sitte fengsla i fire veker.