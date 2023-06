Fengsla i fire veker

Ein mann i 20-åra er fengsla i fire veker. Mannen blei arrestert av politiet tidlegare denne veka. Han er no sikta for tjuveri, innbrot og for å ulovleg ha oppbevart eit skytevåpen på ein offentleg plass. Det går fram av ei fengslingsskjenning frå Møre og Romsdal tingrett.

Retten meiner at forholda som mannen er sikta for kan føre til ei straff på meir enn seks månader. Dei meiner også at det er ei fare for at mannen gjer nye lovbrot om han blir slept fri. Her viste dei til at mannen blei slept fri frå soning i starten av mai, for så å bli arrestert igjen ei veke seinare for tjuveri og innbrot. Mannen har fleire gonger tidlegare blitt dømt for tjuveri og bæring av kniv.