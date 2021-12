Fengsla i fire veker

Ein mann i 40-åra er i Møre og Romsdal tingrett varetektsfengsla i inntil fire veker tiltalt for blant anna vald og valdtekt. Han er også tiltalt for oppbevaring av 1,8 kg amfetamin. Mannen blei arrestert i Litauen i november og seinare utlevert til Noreg. I fengslingsskjenninga står det at mannen kan mistenkast for ei straffbar handling som kan medføre ei høgare fengselsstraff enn seks månader. Politiet fryktar også at mannen kan reise frå landet om han ikkje blir sittande i varetekt og fekk godkjent fengsling i fire veker på grunn av dette.