Fengsla for grovt tjuveri

Ein mann frå Aust-Europa er varetektsfengsla i fire veker, sikta for grovt tjuveri. Mannen i slutten av 20-åra skal ha stole varer til ein samla verdi av mellom 60-100.000 kroner på Sunnmøre. I fengslingsskjenninga blir det vektlagt at lovbrotet kan føre til ei fengselsstraff på 10 månader, og at det er fare for at mannen reiser tilbake til heimlandet sitt dersom han blir sett fri.