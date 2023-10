Fengsla etter innbrot

Ein mann i 50-åra er fengsla i fire veker. Mannen er sikta for grovt tjuveri og for medverking til tjuveri.

Ifølge fengslingsskjenninga har mannen erkjent at han tok klede, hjelmar, hanskar og ein køyredress frå lokala til Polaris Nordmøre i slutten av september. Men han har ikkje erkjent å ha tatt dei andre gjenstandane som var stolne frå lokala.

Retten har lagt vekt på at mannen kan mistenkast for å ha stole, eller å ha medverka til å stele, dei andre tinga som manglar. Frå før av er ein anna person sikta i same sak. Dei to skal ha reist til Austlandet etter innbrotet. Retten meiner at det er ei fare for at mannen i 50-åra kan øydelegge bevis om han blir slept fri, ved å kunne gøyme, overlevere eller øydelegge gjenstandar om han blir slept fri. Retten har difor bestemt at mannen skal vere fengsla i fire veker.