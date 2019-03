Fengsel i to år og fire månader

Ein mann i 20-åra frå Romsdal er dømt til fengsel i to år og fire månader for seksuell omgang med personar under 14 år, i tillegg til personar mellom 14 og 16 år. Mannen har også tatt bilete med seksualisert innhald av personar under 18 år. Dessutan har han utført vald. Lovbrota skjedde i 2017. Mannen i 20-åra må også 250 000 kroner i oppreising til tre personar.