Fengsel i fem måneder

En dame i 50-åra, som er bosatt på Sunnmøre, er dømt til fengsel i fem måneder for å ha tatt penger som ikke var hennes. Ved å bruke farens personaliaopplysninger og BankID-brikke mottok hun totalt 400.000 kroner fra forskjellige banker og kredittinstitusjoner. Dette har foregått over en periode på et år. Det er skjerpende at en rekke banker og kredittinstitusjoner er ført bak lyset og at bedrageriene har foregått over et relativt langt tidsrom, noe som viser et klart forbrytersk forsett, står det i dommen.