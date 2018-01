Fengsel i fem år

En mann i slutten av 30-åra fra Øst-Europa er dømt til fengsel i fem år og en måned for voldtekt av en kvinne på Søre Sunnmøre i fjor sommer, skriver Sunnmørsposten. En annen tiltalt er frifunnet, mens den tredje tiltalte er frifunnet for voldtekt, men dømt for seksuell handling uten samtykke. Han er dømt til fengsel i 120 dager.