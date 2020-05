Fengsel i ett år og sju måneder

En mann i 20-åra er i Romsdal tingrett dømt til fengsel i ett år og sju måneder for brudd på vegtrafikkloven og våpenloven. Han er dømt for flere ganger å ha kjørt bil i rusa tilstand og ikke å ha gyldig førerkort. Han har utgitt seg for å ha vært en annen mann og brukt hans førerkort for å kunne leie bil. I tillegg er han dømt for å ha hatt en gasspistol under førersetet i bilen, hatt batong i bilen og for å ha hatt en kniv i bukselomma. Den dømte må betale 50.000 kroner i tillegg til fengselsstraffen. Til fratrekk kommer 75 dager i varetekt.