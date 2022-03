Fengsel i 11 måneder for mishandling

En mann i 30-åra som er bosatt på Sunnmøre er dømt til fengsel i 11 måneder for gjentatte ganger å ha mishandlet barna sine. Mishandlingen skjedde fra barnas treårsalder og i mange år. I retten innrømmet faren delvis straffskyld, men nektet for at det skjedde så ofte som barna har forklart. Dette ble han ikke trodd på. Også moren var tiltalt, men retten har frifunnet henne både for vold og medvirkning.