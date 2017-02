Fengsel for vold og narkotika

En 28 år gammel romsdalsmann er dømt til fengsel i ett år og to måneder for vold, trusler og oppbevaring av narkotika. I juni 2015 brukte han en strømpistol mot samboeren sin. Mannen var ruspåvirket da han gjorde dette. Han er også dømt for flere andre tilfeller av vold og trusler.