Fengsel for vold

En mann i 20-årene er i Romsdal tingrett dømt til 90 dagers fengsel etter at han i desember i fjor slo en annen mann slik at mannen fikk brudd i kjeven og tannskader. Retten er ikke i tvil om at domfelte handlet med forsett da han slo fornærmede, men de legger også til grunn at fornærmede hadde en provoserende atferd. 45 dager av fengselsstraffen gjøres derfor betinget.