Fengsel for tyveri

To personer er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i syv og åtte måneder for en rekke tyveri fra butikker i Sarpsborg, Molde og Ålesund. Totalt skal de ha stjålet varer til en verdi av rundt 100.000 kroner. I dommen står det at tyveriene blir sett på som grove både fordi det er snakk om en betydelig verdi og fordi de hadde et profesjonelt preg over seg.