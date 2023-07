Fengsel for seksuell omgang med barn

En 61 år gammel mann fra Sunnmøre er dømt til fengsel i 5 år og 2 måneder for

flere tilfeller av seksuell omgang med barn, både da vedkommende var under 16 år og under 14 år.

Han er også dømt for å ha hatt bilder med seksuelt innhold av barn.

Mannen må betale 260 000 kroner i erstatning til jenta.