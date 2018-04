Fengsel for overgrep

En sunnmørsmann i 70-årene er dømt til fengsel i et halvt år for å ha forgrepet seg på en 30 år gammel kvinne. Ifølge dommen ligger overgrepet tett opp mot en voldtekt, men havner utenfor definisjonen fordi mannen verken brukte fysisk eller psykisk makt for å forgripe seg mot kvinnen. I tillegg til fengselsstraffen må han betale 60 000 kroner i erstatning og saksomkostninger.