Fengsel for mishandling av dottera

Ei kvinne i 50-åra er i Møre og Romsdal tingrett dømd til seks månader fengsel for vald i nære relasjonar. Ifølgje dommen har kvinna over fleire månader slått si eiga dotter med flat hand. Ved eitt tilfelle skal ho også ha bite jenta i låret. I tillegg skal mora ved fleire anledningar ha krenka dottera ved å stryke ho på rumpa og kome med utsegn om jenta sin utsjånad. Retten slår fast at jenta levde med kontinuerleg utryggleik og frykt for vald og andre krenkingar. I vurderinga legg retten særleg vekt på at dottera er diagnostisert med PTSD som følge av hendingane. I tillegg til fengelstraffa må kvinna betale 50 000 i oppreisningserstatning.