Fengsel for kroppsskade

En mann i 20-åra fra Sunnmøre er dømt til 45 dager i fengsel for kroppsskade etter at han i fjor skallet ned en annen mann slik at fornærmede fikk brudd i nesen. Mannen har erkjent straffskyld, i tillegg har saken hatt lang liggetid, noe som har hatt betydning for straffeutmålingen. Mannen må også betale 25.000 kroner i erstatning til fornærmede.