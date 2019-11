Fengsel for grovt tyveri

En mann i 30-årene er dømt til fem måneders fengsel for grovt tyveri etter at han og ei kvinne i 20-årene i vår brøt seg inn i et hus i Romsdal og stjal 100 000 kroner. Kvinna erkjente seg delvis skyldig etter tiltalen og retten har funnet flere formildende omstendigheter som gjør at kvinna er dømt til samfunnsstraff. De to er også dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til fornærmede.