Fengsel for fridomsrøving

Ein mann i slutten av 20-åra er dømd til fengsel i 90 dagar – for å ha halde innesperra ei kvinne mot sin vilje i om lag ein time. Mannen er også dømd for plagsam oppførsel, omsynslaus åtferd og for vald.

Ifølgje dommen låste mannen dører, tok frå kvinna sko og mobiltelefon, hindre henne i å rope om hjelp og slengde henne i senga og på golvet fleire gonger.

Han er også dømd for å ha sendt topplausbilde til kvinna saman med krav om at dei måtte møtast for at han skulle slette dei.