Fengsel etter voldtekt

En nordmørsmann i 20-årene er dømd til fengsel i 3 år og 6 måneder for voldtekt av den yngre broren sin. Lillebroren ble voldtatt i årevis fra han var 9 år gammel. I tillegg er han også dømd for andre seksuelle overgrep mot broren fra han var seks år, og for oppbevaring av fleire tusen bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen var mannen lettere psykisk utviklingshemma, og har fått strafferabatt for det, og for at han innrømmet straffeskyld i retten. I tillegg til fengselsstraffen må han betale 300 000 kroner i erstatning.